Minas registra mais uma morte por raiva humana

247 - A Secretaria de Saúde de Minas Gerais informou nessa segunda-feira (2) que uma criança indígena, de 12 anos, morreu diagnosticada com raiva humana na última sexta-feira (29). Foi a terceira morte causada pela doença no estado em um mês. A Secretaria de Estadual de Saúde investiga outro caso suspeito. De acordo com a SES-MG, os dois casos estão relacionados à mordedura pelo mesmo morcego.

A menina estava internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital João Paulo II, no Centro de Belo Horizonte, desde o começo de abril.

Não foi o primeiro caso da raiva humana em Minas. Ela e Zelilton Maxacali, que morreu no dia 4 de abril aos 12 anos, viviam em uma aldeia indígena, em uma comunidade rural na cidade de Bertópolis, no Vale do Mucuri.

Uma criança de 5 anos, que também morava na aldeia, morreu no dia 17 de abril. O caso segue sob investigação epidemiológica para identificar as circunstâncias do contágio. A criança não tinha sinais de mordedura ou arranhadura por morcego.

Vacina

A secretaria informou que, no último domingo (24), foram enviadas mais doses de vacina antirrábica humana para completar o esquema vacinal da comunidade rural de Bertópolis. Até o dia 28 de abril, 982 pessoas das 1.037 que vivem na comunidade haviam sido vacinadas com a primeira dose. Outras 802, tomaram a segunda dose. O intervalo entre as aplicações é de sete dias.

Em caso de incidente com mamíferos silvestres ou domésticos, sobretudo morcegos, cães e gatos, é importante procurar a unidade de saúde mais próxima para avaliação da necessidade de adoção de medidas profiláticas, como administração de vacina e soro.

