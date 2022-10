Minas tem 65% das barragens sem declaração de estabilidade no Brasil

Apoie o 247

ICL

247 - A Agência Nacional de Mineração (ANM) apontou nessa terça-feira (18), em relatório, que Minas Gerais concentra 65% das barragens proibidas de funcionar no Brasil por falta de declaração de estabilidade. De acordo com a instituição, 31 das 47 estruturas com irregularidades no País ficam em solo mineiro. Mato Grosso vem na sequência com 10 barragens embargadas.

Segundo informações divulgadas pela Band, o documento técnico contabilizou as Declarações de Condição de Estabilidade (DCEs), que devem ser enviadas todos semestre pelas mineradoras à agência.

O estado de Minas teve dois dos maiores desastres ambientais no século 21 no Brasil. A barragem de Brumadinho, região central do estado, rompeu em 2019. Pelo menos 270 pessoas morreram.

A barragem da cidade de Mariana, também no centro de Minas, rompeu em 2015, quando 19 pessoas morreram.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.