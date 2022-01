Minas tem mais de 15 mil desalojados ou desabrigados por causa das chuvas

Apoie o 247

247 - Minas Gerais tem mais mais de 15 mil pessoas que foram desalojadas ou estão desabrigadas em razão das fortes chuvas que atingem o Estado. A reportagem é do portal O Tempo.

Segundo o boletim divulgado pela Defesa Civil estadual neste sábado (1º), Minas já contabiliza 3.017 pessoas desabrigadas - que são aquelas que precisam de abrigo público como habitação temporária porque tiveram suas casas danificadas ou ameaçadas pelas chuvas.

Outros 12.783 mineiros estão desalojados, ou seja, quando precisam desocupar a residência onde vivem temporariamente em decorrência de efeitos de desastres e se deslocam para a casa de parentes ou amigos.

Outra 6 pessoas morreram no Estado em decorrência do período chuvoso. As mortes ocorreram em Uberaba, Coronel Fabriciano, Nova Serrana, Engenheiro Caldas, Pescador e Montes Claros. Além disso, 124 municípios já decretaram situação de emergência no Estado.

