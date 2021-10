Minaspetro relata "problemas de abastecimento" de combustíveis em postos de Minas

De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Minas Gerais (Minaspetro), todas as regiões do estado estão sendo prejudicadas, impactando fortemente o abastecimento de Minas edit

247 - O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Minas Gerais (Minaspetro) informou, em nota nessa quinta-feira (21), que a greve dos tanqueiros já provoca "estoque reduzido" e "problemas de abastecimento" em Minas Gerais.

"Com a paralisação, todas as regiões do estado estão sendo prejudicadas, impactando fortemente o abastecimento de Minas Gerais, tendo em vista que a base de Betim é estratégica para a distribuição de combustíveis", informou o sindicato.

O Minaspetro disse ter feito contato, "desde o início da pandemia", com o governo de Minas para congelar o preço final dos combustíveis, índice no qual o ICMS incide. "O congelamento do preço de pauta conteria momentaneamente a escalada dos preços na bomba", afirmou o sindicato.

O sindicato também pediu que a população não "faça uma corrida aos postos" para não "agravar o desabastecimento".

