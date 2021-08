Ministério da Saúde admite erro ao descontar vacinas da Pfizer de São Paulo

Metrópoles - O Ministério da Saúde admitiu, nesta quarta-feira (18/8), que errou ao descontar doses da Pfizer contra a Covid-19 nas entregas para o estado de São Paulo. A declaração foi dada pela secretária de Atenção à Covid, Rosana Leite.

A secretária admitiu que a pasta errou ao descontar doses de Pfizer em vez de unidades de Coronavac. “Entendemos que cometemos esse equívoco. Devolveremos essas doses da Pfizer, o estado continuará a recebê-las, e tomaremos todas as medidas legais”, afirmou.

Rosana Leite explicou que, desde o início da campanha, o ministério permite que o estado retire doses de Coronavac no Butantan, já que o laboratório fica localizado na capital. No entanto, após ajustar a distribuição de doses e passar a entregar menos unidades para São Paulo, o ministério constatou que o estado seguiu retirando vacinas no Butantan.

