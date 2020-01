Ministério Público do RJ faz fortes críticas a ex-procuradora Raquel Dodge, acerca do caso Marielle

247 - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) acusa a ex-procuradora-geral da República Raquel Dodge de ter agido por “capricho pessoal”, usado “argumentação falaciosa”, provocado “balburdia processual” e trazido “prejuízos incomensuráveis” ao caso Marielle Franco e Anderson Gomes.

A reportagem do Congresso em Foco destaca que "o documento com a críticas à Dodge, foi aberto pela ministra Laurita Vaz, após pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), realizado em 17 de setembro do ano passado, às vésperas da saída da ex-PGR do cargo."

A matéria ainda sublinha que "na peça, a promotora Simone Sibilio, chefe da investigação do caso e coordenadora do Grupo de Ação e Repressão contra o Crime Organizado (Gaeco), do MP-RJ, afirma que Dodge prejudicou o processo. O documento com as alegações corre em segredo de Justiça e foi obtido pelo portal de notícias G1."