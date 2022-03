Ministério Público e Polícia Civil investigam denúncias de assédio moral e sexual contra Gabriel Monteiro

Apoie o 247

Metrópoles - O vereador Gabriel Monteiro (sem partido) será intimado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro para prestar depoimento na próxima quinta-feira (31/3) sobre denúncias de assédio moral e sexual, e de exploração e constrangimento infantil. O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) também vai investigar as alegações feitas contra o parlamentar. Ex-policial militar e youtuber, o vereador foi acusado por ex-funcionários, em denúncia divulgada no programa Fantástico, da TV Globo, no último domingo (27/3).

De acordo com a delegada Giselle do Espírito Santo, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) em Jacarepaguá, zona oeste do Rio, o vereador será intimado nos próximos dias para prestar depoimento. Ele deverá depor sobre as denúncias de assédio sexual de uma ex-assessora de 26 anos. Já a 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e Juventude da Capital, do MP-RJ, instaurou inquérito para apurar possível violação de direitos da criança, em vídeo do vereador, exibido nas redes sociais.

