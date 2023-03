Ministra da Ciência participa de Aula Inaugural em comemoração aos 60 anos do Coppe/UFRJ

Apoie o 247

247- A ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, participa no próximo dia 20 de março da cerimônia de recepção aos novos alunos e da aula inaugural de 2023 do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa em Engenharia (Coppe/UFRJ), com o tema “Ações do MCTI para impulsionar o ensino, a pesquisa e a inovação da engenharia rumo à Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável”. O evento integra as comemorações dos 60 anos da Coppe, e será realizado no auditório da instituição, no Centro de Tecnologia 2 (CT2).

A cerimônia será aberta pelo diretor da Coppe, professor Romildo Toledo, e as boas-vindas aos novos alunos e a apresentação da instituição serão feitas pelo diretor-adjunto de Assuntos Acadêmicos, professor Marcello Campos. Caberá à vice-diretora da Coppe, professora Suzana Kahn, falar sobre a trajetória da ministra Luciana Santos e a convidar para iniciar a aula.

Primeira mulher a comandar o MCTI, Luciana Barbosa de Oliveira Santos é engenheira eletricista, graduada pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Foi presidente do Instituto de Pesos e Medidas de Pernambuco (IPEM), deputada estadual, prefeita de Olinda, secretária estadual de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, deputada federal e vice-governadora de Pernambuco, além de presidente nacional do Partido Comunista do Brasil (PCdoB).

Sobre a Coppe

A Coppe/UFRJ, que está completando 60 anos neste mês de março, é o maior centro de ensino e pesquisa de engenharia da América Latina. Nos seus mais de 100 modernos laboratórios, pesquisadores desenvolvem pesquisas de ponta e projetos que proporcionam contribuições significativas para o país, nos diferentes segmentos da engenharia. Muitos desses projetos resultaram em intenso processo de interação universidade-empresa, do qual a Coppe foi pioneira no Brasil.

Na mais recente Avaliação Quadrienal (2017-2020) dos programas de pós-graduação do Brasil feita pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), dez dos treze cursos de mestrado e doutorado da Coppe/UFRJ foram avaliados com conceitos de excelência internacional (6 e 7), atribuídos a cursos com desempenho equivalente aos dos mais importantes centros de ensino e pesquisa do mundo.

