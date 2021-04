Ministro do STF nega pedido de Witzel para interromper impeachment

Adriana Cruz, Metrópoles - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes negou o pedido da defesa do governador afastado do Rio, Wilson Witzel, do PSC, para interromper as sessões de julgamento do processo de impeachment marcadas pelo Tribunal Especial Misto (TEM) para as próximas quarta-feira (7/4) e quinta-feira (8/4), a partir das 9h, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A retomada foi decida pelo presidente da Corte, Henrique Figueira.

“Indefiro o pedido de suspensão do processo de impeachment (…), movido contra o reclamante Wilson José Witzel, em trâmite pelo Tribunal Especial Misto do Estado do Rio de Janeiro. Oficie-se, com urgência, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, na qualidade de presidente do Tribunal Especial Misto”, escreveu Moraes na decisão.

