'Misógino e fundamentalista, Silas Malafaia ajuda a máquina de ódio bolsonarista', diz Talíria Petrone

247 - A deputada federal Talíria Petrone (PSOL-RJ) criticou, nesta terça-feira (30), a iniciativa do empresário evangélico Silas Malafaia após ele acusar a jornalista Vera Magalhães de ser indicada pelo governo João Doria (PSDB) para ganhar R$ 500 mil por mês na TV Cultura, e atacar Jair Bolsonaro (PL).

"Parece que espalhar fake news também é uma das especialidades do pastor amigo de Bolsonaro. Silas Malafaia, além de misógino e fundamentalista, se dedica a alimentar a máquina de ódio bolsonarista. Que caia no ostracismo junto com o presidente e toda sua corja!", escreveu a parlamentar no Twitter.

No último domingo (28), Bolsonaro atacou Vera Magalhães, da TV Cultura, em debate na Band e afirmou que ela é uma "vergonha para o jornalismo brasileiro". A jornalista havia questionado o candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) sobre o gerenciamento da pandemia do coronavírus pelo governo federal. O atual candidato à reeleição não gostou e fez ataques contra a apresentadora do Roda Viva.

Jornalistas criticaram as declarações de Bolsonaro.

