"Missão oficial" de Carla Zambelli ao exterior custou quase R$ 20 mil à Câmara dos Deputados, diz levantamento

Paulo Motoryn, Brasil de Fato | Brasília (DF) - A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) fez uma viagem à Europa na véspera das festas de final de ano paga pela Câmara dos Deputados. A "missão oficial" da bolsonarista na Espanha, Itália e Portugal entre os dias 16 e 23 de dezembro custou R$ 18 mil aos cofres do Legislativo.

As informações constam no site da Câmara e foram autorizadas por Arthur Lira (PP-AL), presidente da Casa. Zambelli visitou Roma, Lisboa, Madri e Barcelona. A justificativa para custeio da viagem com dinheiro público foi uma reunião no Parlamento da Itália e encontros com comunidades brasileiras na Espanha e em Portugal.

Para arcar com as despesas de alimentação e hospedagem, a bolsonarista recebeu R$ 11,7 mil, montante referente a cinco diárias de R$ 2,3 mil cada. A Câmara também bancou as passagens aéreas de Zambelli em classe econômica, ao custo de R$ 6,3 mil.

Até o momento, a deputada não registrou o relatório da missão oficial no site da Câmara. No documento, ela deve detalhar quais foram as atividades realizadas durante a viagem. Como está com as contas nas redes sociais suspensas pela Justiça, Zambelli não fez divulgação pública dos compromissos internacionais.

A única notícia da viagem, veiculada em páginas não oficiais da parlamentar, foi uma entrevista concedida ao jornal espanhol El Toro TV. Na peça, ela defende o presidente Jair Bolsonaro (PL) e fala sobre uma suposta "crise institucional" que seria "causada pelo ativismo judiciário no Brasil".

Zambelli estava na Europa quando oficiais de Justiça tentaram cumprir a ordem do ministro do STF Gilmar Mendes para apreender a arma de fogo da parlamentar. Os oficiais de Justiça foram até a casa da deputada em Brasília e ao gabinete dela na Câmara no dia 21, durante a "missão oficial", e não localizaram a bolsonarista.

Em 20 de dezembro, Gilmar ordenou que Zambelli entregasse em até 48 horas arma e munições. A arma a ser apreendida foi usada pela deputada bolsonarista na véspera do segundo turno das eleições, quando ela sacou o revólver contra um suposto militante petista que a teria ofendido.

O Brasil de Fato entrou em contato com a assessoria de imprensa de Carla Zambelli, mas não obteve resposta. O espaço segue aberto caso ela queira se manifestar sobre a viagem à Europa paga pelo contribuinte.

