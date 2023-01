Molon nega que assumirá a chefia do ICMBio

Apoie o 247

247 - Diferentemente do que foi noticiado, o presidente do PSB no Rio de Janeiro, Alessandro Molon, negou a Marcelo Auler, repórter do Brasil 247 em Brasília, que tenha sido nomeado, indicado ou convidado para qualquer cargo no governo Lula.

Foi noticiado nesta semana que Molon seria confirmado nesta quinta-feira (5) como o novo chefe do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), vinculado ao Ministério do Meio Ambiente.

