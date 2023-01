Monique se afasta do trabalho por dois meses após retorno; Emprego que mantém na secretaria de Educação gera revolta

O retorno ao trabalho causou revolta nos servidores que atuam na sede do órgão edit

Apoie o 247

ICL

247 - Monique Medeiros, ré no processo que julga a morte do filho Henry Borel, solicitou, nessa segunda-feira (23), um pedido de afastamento do trabalho na Secretaria Municipal de Educação (SME) por 60 dias por meio de um atestado.

O secretário de Educação, Renan Ferreirinha, disse que vai abrir uma sindicância para apurar o pedido de afastamento, que ocorre pouco tempo depois da divulgação da informação de que ela retomou ao cargo na Prefeitura do Rio.

O retorno ao trabalho causou revolta nos servidores que atuam na sede do órgão. Ferreirinha disse, em seu perfil nas redes sociais, que, se dependesse dele, "Monique já teria sido demitida há muito tempo". Ela foi alocada no almoxarifado, enquanto aguarda julgamento para definir seu destino como servidora pública, como revelou o jornalista Ancelmo Gois .

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.