Monumento a Marighella amanhece coberto de tinta vermelha em SP

247 - O monumento ao líder da Aliança Libertadora Nacional (ALN), Carlos Marighella, amanheceu coberto de tinta vermelha nesta sexta-feira (30), na alameda Casa Branca, nos Jardins (zona oeste de SP), local onde Marighella foi torturado e morto em 1969, durante uma emboscada por agentes do Departamento de Ordem Política e Social (Dops).

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, ainda não há informações sobre a responsabilidade do ato.

A pedra em memória a Marigghella foi instalada no local em 1999, durante um ato que marcou os 30 anos do assassinato do líder organização que pregava a luta armada contra a ditadura militar. As informações são da Folha de S. Paulo.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.