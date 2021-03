Morador em situação de rua é ignorado ao agonizar de dor com suspeita de Covid

“Paciente foi identificado com problemas de saúde diversos e suspeita de Covid-19, razão pela qual foi transferido no mesmo dia, por volta de 23h, para o Hospital Metropolitano do Barreiro”, informou o MP edit

247 - Um homem em situação de rua foi ignorado enquanto agonizava de dor na Praça da Estação, em Belo Horizonte (MG), com sintomas que levantam suspeita de Covid-19.

De acordo com reportagem do BHAZ, a polícia e bombeiros foram acionados, mas ignoraram o pedido de socorro. Após a repercussão do caso, as autoridades falavam inicialmente que o homem teria sido queimado na madrugada. Essa informação foi desmentida pela autora do pedido de socorro, que ligou diretamente para o Samu ao ver o homem sofrendo na rua.

O promotor Francisco Angelo Silva Assis acionou a Polícia Militar para levantar mais informações sobre o suposto atentado, e descartou a possibilidade da vítima ter sido queimada naquela madrugada.

“Paciente foi identificado com problemas de saúde diversos e suspeita de Covid-19, razão pela qual foi transferido no mesmo dia, por volta de 23h, para o Hospital Metropolitano do Barreiro”, informou o MP em nota.

