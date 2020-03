Morador joga lama em Crivella após ele culpar população por enchentes

Hostilizado por moradores do bairro de Realengo, onde foi conferir os estragos provocados pela chuva que atinge o Rio de Janeiro desde a noite do último sábado (30), o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella foi atingido por lama jogada por um morador da região edit

247 - Hostilizado por moradores do bairro de Realengo, na zona oeste da capital fluminense, onde foi conferir os estragos provocados pela chuva que atinge o Rio de Janeiro desde a noite do último sábado (30), o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos) foi atingido por lama jogada por um morador da região, enquanto concedia uma entrevista na manhã desta segunda-feira (2). A reportagem é do Portal UOL.

Mais cedo, revela a reportagem, o prefeito havia responsabilizado a população pelas enchentes que mataram três pessoas na capital e uma na Baixada Fluminense. "A culpa é de grande parte da população, que joga lixo nos rios frequentemente", afirmou antes de ser atingido no ombro e na testa por barro arremessado por um morador local.

Pela manhã, ele já havia afirmado que as pessoas escolhem morar em áreas de risco para "gastar menos com cocô e xixi",