Morador joga pedras contra veículo que invadiu praia; motorista tenta atropelá-lo e bate o carro (vídeo)

Após um casal entrar numa praia de carro, em Peruíbe (SP), e ter o veículo apedrejado por moradores insatisfeitos, a motorista do carro colidiu o automóvel ao tentar atropelar o autor das agressões edit

247 - Após um casal entrar numa praia de carro, em Peruíbe (SP), e ter o veículo apedrejado por moradores insatisfeitos, a motorista do carro colidiu o automóvel ao tentar atropelar o autor das agressões.

Ao acelerar para atingir o homem que jogava pedras, a mulher bateu contra as pedras, destruindo parte da frente do automóvel. Na sequência, o casal sai do carro, e eles continuam a discussão.

Em Peruíbe/SP, um casal invadiu de carro a faixa de areia de uma praia.O veículo foi alvo de diversas pedradas, e a motorista colidiu o automóvel ao tentar atropelar um morador da região, autor das agressões.Segundo a polícia, o carro era emprestado e o casal se evadiu do local. pic.twitter.com/1dbDtcA6Z5 January 2, 2021

O caso ocorreu na Praia do Guaraú, na sexta-feira, 1º e, segundo a prefeitura, o casal entrou com o carro na faixa de areia e teve um desentendimento com um morador local.

Apesar do impacto, nem a mulher, que conduzia o veículo, nem o homem, que estava no banco do passageiro, ficaram feridos.

O conhecimento liberta. Saiba mais