Moradores da favela da Rocinha estão sem água há pelo menos oito dias

247 - Moradores da parte baixa da favela da Rocinha, na zona sul do Rio, estão com problemas no abastecimento de água há pelo menos oito dias por causa de um vazamento ainda não localizado pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae). Sem previsão de conserto, carros-pipa estão levando água às pessoas da comunidade.

A falta de água é uma preocupação mais para a Rocinha, que oficialmente, tem 272 casos confirmados de coronavírus. A Prefeitura do Rio, em parceria com Ibope, fez um levantamento apontando que o número real poderia ser de mais de 16 mil infectados.

Em nota, a Cedae admitiu dificuldades em resolver o problema. "A companhia vem atuando ininterruptamente na região desde a última sexta-feira (17/07) a fim de identificar vazamento encoberto que estaria reduzindo o abastecimento. No entanto, interferências como construções sobre as redes da Companhia aumentam o grau de complexidade do trabalho", informou a companhia, de acordo com relato publicado no jornal O Estado de S.Paulo.

No fim da tarde quarta-feira (23), moradores da Rocinha fizeram um protesto na Autoestrada Lagoa-Barra, que passa em frente à comunidade. Parte da via ficou bloqueada.

