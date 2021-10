Moradores de áreas nobres de SP vivem quase 30 anos a mais que residentes da periferia

No Alto de Pinheiros, a idade média ao morrer é 80,9. Enquanto o distrito em que as pessoas vivem menos é Cidade Tiradentes, no qual a idade média ao morrer é 58,3 edit

Portal Fórum - A Rede Nossa São Paulo divulgou nesta quinta-feira (21) o Mapa da Desigualdade 2021, que traz dados alarmantes sobre as discrepâncias sociais entre as regiões paulistanas.

Na edição deste ano, a pesquisa conta com novos indicadores: “Agressões por intervenção policial” e “mortes por intervenção policial”.

A pesquisa abrange os 96 distritos da cidade de São Paulo e, além dos dois novos indicadores, aborda população, meio ambiente, mobilidade, direitos humanos, habitação, saúde e outros.

Direito à vida?

O levantamento analisa o índice de mortalidade por Covid-19, que “analisa o peso proporcional de mortes por Covid-19 em 2020 em relação a todos os óbitos ocorridos no mesmo distrito”.

Dessa maneira, “Em 2020, os distritos que concentram maior proporção de óbitos são distritos com demografia mais jovem, como por exemplo o distrito de Iguatemi (com 48,7% de jovens e- 20,8% de óbitos por covid-19), essa distribuição vai na contramão dos grupos de maior risco da doença (os mais idosos), evidenciando que o fator território teve peso significativo”.

A pesquisa também levantou em qual distrito as pessoas vivem mais: no Alto de Pinheiros, no, a idade média ao morrer é 80,9. Enquanto o distrito em que as pessoas vivem menos é Cidade Tiradentes, no qual a idade média ao morrer é 58,3. A média da cidade de São Paulo é 68,2″.

