Moradores de comunidades do Rio denunciam falta de água (vídeo)

247 - Além de enfrentar a pandemia do novo coronavírus, os moradores do Rio de Janeiro enfrentam a falta de água em diversos bairros.

Enquanto os médicos e especialistas reforçam a recomedanção de higienizar bem as mãos, por pelos menos 20 segundos e várias vezes ao dia, como medida essencial no combate ao covid-19, na torneira de casas de partes da Baixada e da Zona Norte do Rio a água não chega. Comunidades Chatuba de Mesquita, Camarista Méier, Complexo do Alemão são alguns dos locais afetados.

Em vídeo publicado pela Voz das Comunidades, Dona Jurema, moradora do Complexo do Alemão, denuncia a falta d'água. "Tenho 74 anos, não posso carregar água, estou recém operada. Mais de um mês que não tem água aqui no escadão. Não sei o que está acontecendo. Meus vizinhos por ai tem água e nós aqui nesse sofrimento. Não tem água nem para lavar a mão", afirma a idosa, que carrega um balde vazio.

