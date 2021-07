Moradores de Nilópolis-RJ que receberam vacina vencida da AstraZeneca são convocados para revacinação

247 - Até o momento, mais de 210 pessoas foram identificadas por profissionais de saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Nilópolis- RJ, por terem recebido doses vencidas da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca e orientadas a se vacinar novamente. De acordo com reportagem do jornal O Globo , em nota, a Secretaria informou que o contato é feito por meio de busca ativa.

"De antemão, os casos que se confirmam, já estão sendo convocados para se revacinarem no Posto Central, caso tenha passado 28 dias desde a última dose. Até o momento, já foram aplicadas 25 doses nesta situação", diz trecho da nota.

O grupo foi orientado a procurar o posto central, montado na Igreja do Nazareno, para se vacinar novamente.

Um Levantamento foi feito com base em dados do Ministério da Saúde apontou que cerca de 26 mil pessoas podem ter sido vacinadas com o imunizante fora do prazo de validade.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.