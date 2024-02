Moradores de Santos relatam que cidade "virou o Rio de Janeiro" após execuções pela PM de Tarcísio

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Moradores do Morro do São Bento, no centro de Santos, litoral sul de São Paulo, afirmaram que o local está sob tensão por conta dos confrontos entre traficantes e policiais militares que tentam subir no local. Mais de 30 pessoas morreram desde o dia 2 de fevereiro, quando o policial Samuel Wesley Cosmo, da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, tropa de elite da PM) foi morto durante uma ação dos agentes. Pelo menos quatro pessoas foram mortas no Morro do São Bento desde 3 de fevereiro, segundo informações publicadas nesta sexta-feira (3) no portal Metrópoles. "Parecia mesmo o Rio de Janeiro, aquelas coisas que a gente vê na TV", disse um trabalhador.

Uma moradora de uma das casas na entrada do morro contou sobre os fogos que ouviu quando estava na escadaria que dá acesso à rua, conversando com uma vizinha. "A gente ficou meio desesperada. Viu aquela correria e não sabia se ia para a rua ou se corria para casa e se trancava. Eu que moro aqui embaixo, quase fora do morro, fico com muito medo. Tá todo mundo com medo. A polícia não quer saber mais quem é quem".

continua após o anúncio

No ano passado, uma operação foi lançada em julho após a morte do policial Patrick Bastos Reis, da Rota. Ao menos 28 pessoas foram mortas entre os dias 28 de julho e 5 de setembro em Guarujá e Santos. Foi a ação mais violenta da PM paulista desde o massacre do Carandiru, em 1992, quando 111 detentos morreram durante uma rebelião no presídio.

Uma segunda fase da Operação Escudo ocorreu na Baixada Santista entre setembro e outubro. Oito pessoas morreram após um ataque contra um policial militar aposentando em São Vicente.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: