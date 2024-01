Moradores de São Paulo sofrem com novo apagão da Enel após chuvas

Apoie o 247

247 - Moradores de São Paulo estão enfrentando um novo apagão elétrico provocado pelo colapso na distribuição de energia elétrica da Enel. De acordo com reportagem da Carta Capital, após as intensas chuvas que assolaram diversas áreas do interior e da capital paulista na segunda-feira (8), o "apagão" persiste nesta terça-feira (9), deixando parte dos clientes da empresa às escuras.

A Enel não divulgou oficialmente a quantidade de clientes atingidos, mas relatou ter restabelecido o fornecimento para aproximadamente 70% dos consumidores afetados pela interrupção no serviço. Árvores caídas e galhos danificados comprometeram trechos da rede elétrica, especialmente nos municípios de São Paulo e Santo André.

“A Enel Distribuição São Paulo informa que restabeleceu a energia para aproximadamente 70% dos clientes que tiveram o fornecimento impactado na tarde de ontem (08/01) com a forte chuva, acompanhada por rajadas de ventos de até 76km/h, que atingiu parte da área de concessão da distribuidora. Os fortes ventos causaram queda de árvores e galhos danificando trechos da rede elétrica. Os municípios mais atingidos na área de concessão foram São Paulo e Santo André”, disse a empresa, em nota.

Bairros como Moema, Vila Nova Conceição, Jardim Paulista, Planalto Paulista, Jabaquara, Vila Mariana, Pedreira, Pirituba, Centro e Itaquera, na capital paulista, foram os mais afetados pela falta de energia.

Os Bombeiros registraram 200 chamados por quedas de árvores na capital durante a chuva de segunda-feira. Em Itupeva, no interior do estado, um homem de 50 anos morreu após ser atingido por uma árvore enquanto abria o portão da garagem.

Em novembro do ano passado, um temporal causou uma falha no fornecimento de energia elétrica nas 24 cidades da região metropolitana de São Paulo. Três dias após as chuvas, mais de 315 mil imóveis ainda estavam sem luz e oito pessoas morreram. A Enel ainda deixou milhões de pessoas no escuro por mais de cinco dias.

