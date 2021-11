Moradores do interior de SP são surpreendidos por nuvem de poeira

Apoie o 247

Metrópoles - Uma nuvem de poeira foi registrada no interior de São Paulo na tarde desta sexta-feira (8/11). Moradores de cidades como Ourinhos, Bauru, Marília e Tupã se assustaram com o fenômeno, provocado pelo tempo seco e pela falta de chuvas e agravado por desmatamento e queimadas, por exemplo.

Motoristas também se depararam com a nuvem de poeira na Rodovia João Baptista Cabral Rennó (SP-225), na altura do município de Santa Cruz do Rio Pardo.

Em alguns locais, como Ourinhos e Marília, houve também pancadas de chuva e ventania.

