Moradores retiram mais três corpos das ruas do Complexo do Alemão em meio a uma operação das polícias Civil e Militar

Apoie o 247

ICL

247 - Moradores do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, retiraram das ruas das comunidades ao menos mais três corpos de pessoas que teriam sido mortas decorrentes da operação conjunta das polícias Civil e Militar, deflagrada nesta quinta-feira (21), para conter o roubo de veículos e de cargas,além de assaltos a bancos.

Os corpos foram deixados na UPA do Alemão e no Hospital Getúlio Vargas, na Penha.Segundo o G1, até o momento, a polícia confirma a morte de quatro pessoas: uma moradora, um cabo da PM e dois suspeitos.

A operação envolve mais de 400 agentes, incluindo policiais do Bope e o Core, grupos de elite das corporações, além de dez veículos blindados e um helicóptero. Relatos de moradores dão conta de uma intensa troca de tiros entre a polícia e os suspeitos. O helicóptero utilizado na ação também foi alvo de rajadas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE