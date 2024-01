Moraes autoriza quebra de sigilo telemático do deputado federal bolsonarista Carlos Jordy

Parlamentar foi alvo de mandado de busca e apreensão no âmbito da 24ª fase da Operação Lesa Pátria, que visa identificar financiadores e incentivadores dos atos golpstas do 8/1 edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou a quebra do sigilo telemático do deputado federal bolsonarista Carlos Jordy (PL-RJ), alvo de mandado de busca e apreensão expedido no âmbito da 24ª fase da Operação Lesa Pátria, que busca identificar incitadores e financiadores dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. A informação é da CNN Brasil.

A decisão de Moraes permite que os investigadores tenham acesso as mensagens no celular do parlamentar, computador, mídias e aparelhos telefônicos apreendidos, além de e-mail e contas das redes sociais, aplicativos e serviços de mensagem. >>> Carlos Jordy orientou bolsonaristas golpistas sobre o 8 de janeiro, afirma PF

Carlos Jordy chegou à sede da Polícia Federal (PF) no Rio de Janeiro para prestar depoimento no final da manhã desta quinta-feira (18). As investigações da PF apontam que Jordy trocava mensagens com integrantes dos grupos envolvidos nos ataques golpistas, participando ativamente de alguns grupos de WhatsApp e fornecendo orientações sobre temas relacionados aos eventos, como o bloqueio de rodovias. O parlamentar nega qualquer participação na incitação ou financiamento dos atos do dia 8 de janeiro do ano passado.

