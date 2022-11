Moraes manda para a Justiça Federal do Rio investigação sobre tiros de Roberto Jefferson contra policiais

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes enviou nesta quarta-feira (9) para a Justiça Federal de Três Rios (RJ) as investigações sobre os tiros de fuzil do ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB-RJ) contra policiais federais no dia 24 de outubro. O ex-deputado cumpre prisão preventiva em Bangu 8, no Rio de Janeiro.

"As condutas investigadas foram perpetradas em face de funcionários públicos da Polícia Federal que cumpriam mandado de prisão expedido judicialmente, de modo que a competência é da Justiça Federal", escreveu o ministro, de acordo com o portal G1.

No fim de outubro, Moraes decidiu que o petebista não cumpriria mais a prisão domiciliar por não ter atendido a regras determinadas pelo Judiciário. O ex-parlamentar é investigado no inquérito sobre milícias digitais.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.