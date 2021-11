Moro almoça com Zema, que sinaliza apoio ao ex-juiz em 2022

Apoie o 247

247 - Candidato a presidente pelo Podemos, o ex-juiz Sergio Moro, declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos processos contra o ex-presidente Lula na Lava Jato, almoçou nesta quarta-feira (24) com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), em Belo Horizonte.

Moro foi acompanhado pela presidente do Podemos, Renata Abreu, e pelo deputado federal Igor Timo, presidente do partido no estado.

O encontro, de acordo com O Antagonista, representa "mais um passo no processo de distanciamento de Zema de Jair Bolsonaro". Moro se aproxima de Zema buscando um palanque em um dos maiores colégios eleitorais do país para 2022.

Foi Moro quem pediu para almoçar com Zema. "Me filiei recentemente ao Podemos, e queremos construir um projeto consistente, que envolva controle da inflação, combate à pobreza, retomada do crescimento, combate à corrupção. Nós temos conversado com vários partidos, vários agentes políticos e não poderíamos deixar de vir à Minas, dada a relevância do Estado para o país, e conversar com o governador", disse o ex-juiz ao jornal O Tempo.

Ele ainda afirmou que Minas é um estado de "máxima importância".

Zema, por sua vez, elogiou o ex-magistrado e disse que queria saber qual é seu projeto para os mineiros. "[Moro] É um bom candidato, uma pessoa séria com um histórico que todos conhecem. E queremos saber o que ele pensa sobre Minas Gerais e quais são os planos dele para o Brasil e para Minas, de forma que a nossa conexão, a nossa proximidade com Brasília, seja sempre a melhor possível, independentemente de quem seja eleito".

De acordo com Bela Megale, do jornal O Globo, Zema garantiu a aliados que não apoiará nem o ex-magistrado e nem a reeleição de Jair Bolsonaro em 2022. Ele tem dito que, por fidelidade, apoiará o candidato de seu partido no próximo ano, que deve ser o cientista político Felipe d’Ávila.

O governador não quer que nada atrapalhe seu projeto de reeleição ao governo de Minas, e por isso planeja apoiar um palanque “neutro” para o Palácio do Planalto para evitar desgastes.

Zema era um dos mais fiéis apoiadores de Bolsonaro dentre os governadores do país, mas passou a se afastar diante da importante queda de popularidade do atual governo federal.

