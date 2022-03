Moro convida Santos Cruz para concorrer ao governo do Rio, mas general resiste

Santos Cruz vê um cenário complicado no Rio, onde a eleição deve ser polarizada entre Cláudio Castro e Marcelo Freixo edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-juiz parcial Sergio Moro (Podemos) convidou o ex-ministro e general Carlos Alberto dos Santos Cruz (Podemos) para concorrer ao governo do Rio de Janeiro, de acordo com Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

Com isso, Moro teria um palanque no estado onde, até o momento, segue sem alianças. O ex-juiz conversou sobre o assunto nesta semana com Santos Cruz.

O general, porém, está resistente. Ele diz que tem família em Brasília e que isso seria uma dificuldade adicional para aceitar a proposta. Além disso, o militar vê um cenário complicado no Rio, onde a eleição deve ser polarizada entre o atual governador, Cláudio Castro (PL-RJ), apoiado pelos bolsonaristas, e Marcelo Freixo (PSB-RJ).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Santos Cruz disse a Moro que dará uma resposta na próxima semana.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE