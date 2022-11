Moro é intimado pelo TRE do Paraná para esclarecer inconsistências na prestação de contas de campanha eleitoral

Apoie o 247

247 - O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná intimou o ex-juiz Sérgio Moro a se manifestar sobre um parecer da área técnica da Corte que pede a reapresentação da prestação de contas da campanha ao Senado.

Há inconsistências nos documentos entregues por Moro à Justiça. Um dos questionamentos da Corte eleitoral diz respeito a cinco registros de despesas eleitorais do tipo ‘serviços advocatícios’. Segundo a área técnica do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, nenhuma documentação vinculada aos lançamentos foi apresentada, tampouco nota explicativa a respeito das contratações, informa O Estado de S.Paulo.

O Tribunal Regional Eleitoral também apontou que Moro declarou sobras de campanha, mas não apresentou nenhum comprovante de transferência ao partido. A Corte também detectou a realização de despesas após a data da eleição – gastos com viagens e uma empresa de eventos.

Outro ponto detectado pelo TRE foram receitas sem identificação de CPF e CNPJ em extratos eletrônicos, o que , segundo a corte, ‘impossibilita a aferição da identidade dos doadores declarados nas contas e o cruzamento de informações com o sistema financeiro nacional’.

