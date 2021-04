Morre de Covid-19 enfermeiro que divulgava fake news sobre vacinas e defendia suposto "tratamento precoce"

Anthony Ferrari ficou conhecido nas redes sociais por fazer vídeos com informações falsas acerca dos imunizantes contra a doença, afirmando, por exemplo, que a vacina poderia causar Alzheimer edit

247 - Morreu neste domingo (18), em decorrência da Covid-19, o enfermeiro Anthony Ferrari. O óbito foi confirmado pela Secretaria Municipal de Comunicação de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Ele faleceu no Hospital São José, montado para atender pacientes com Covid-19.

Ferrari ficou conhecido nas redes sociais por propagar informações falsas sobre as vacinas contra Covid-19, afirmando, por exemplo, que o imunizante poderia causar Alzheimer. No fim de 2020, o enfermeiro chegou a dizer que um médico voluntário no ensaio clínico da vacina de Oxford teria sido "vítima da vacina", o que não é verdade.

O profissional também tinha o hábito de recomendar e divulgar o suposto "tratamento precoce" contra a doença, como o uso da Ivermectina. Ele alegava que países como Etiópia e Austrália têm poucos casos de coronacvírus porque distribuem o medicamento de forma massiva. A informação não procede.

Até o fechamento desta reportagem, a família de Ferraria não havia se pronunciado sobre o falecimento.

