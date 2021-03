Morre de Covid-19 o dono do Ponto Chic, restaurante de SP que ficou aberto mesmo na fase vermelha

José Carlos Alves de Souza tinha 71 anos e estava internado desde fevereiro; em janeiro, seu filho, Rodrigo Alves, resolveu desafiar as medidas restritivas do estado contra o contágio da Covid-19 e abriu restaurante em horário proibido edit

Revista Fórum - Faleceu em decorrência da Covid-19 em São Paulo, no último domingo (28), o empresário José Carlos Alves de Souza, dono do tradicional restaurante Ponto Chic, detentor da receita do mais famoso lanche bauru da capital paulista.

Souza tinha 71 anos e estava internado desde fevereiro no Hospital São Camilo.

O Ponto Chic foi o centro de uma polêmica em janeiro deste ano pelo fato de Rodrigo ter decidido desrespeitar o decreto de restrição do governo paulista contra o avanço do coronavírus e manter o restaurante aberto em horário proibido.

