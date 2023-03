Morre idoso atingido por bala perdida no Jacarezinho; montador era pai de vítima da chacina de 2021

Montador e vendedor de móveis de 66 anos havia saído de sua loja para atender a um cliente e acabou ficando no meio do fogo cruzado entre a polícia e criminosos edit

247 - O montador e vendedor de móveis Valdemar Rufino, de 66 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (17), após ter sido atingido no peito por uma bala perdida na noite de ontem, durante confronto entre policiais do Batalhão de Choque e bandidos no Jacarezinho, Zona Norte do Rio. A informação é do portal g1.

Valdemar também era pai de um dos mortos na chacina do Jacarezinho, ocorrida em maio de 2021 , quando a operação policial mais letal da história do RJ matou 28 homens. A morte do idoso, inclusive, ocorreu no mesmo dia em que seu filho John Jefferson Mendes Rufino da Silva faria aniversário. A esposa de Valdemar, por sua vez, faleceu há oito meses.

"Esses covardes, são tudo covardes, eles mataram meu pai. Meu pai não fez nada com eles, nada, nada, nada", lamentou o outro filho do montador, Jhonatan Rufino.

"Meu pai era um grande trabalhador, não merecia isso, pedi tanto para Deus me levar no lugar dele. Eu quero justiça. O que vai ser de mim e da minha irmã? A gente só tinha ele, isso é o apelo de um filho que está sofrendo muito. Isso não pode ficar assim, não pode cair no esquecimento", acrescentou.

O montador havia saído de sua loja de móveis para atender a um cliente e acabou ficando no meio do fogo cruzado entre a polícia e os criminosos.

Após ele ser atingido por uma bala perdida, os policiais militares socorreram o idoso e o levaram desacordado para o Hospital Municipal Salgado Filho, no bairro do Méier. No hospital, ele foi submetido a uma cirurgia na madrugada desta sexta-feira (17) para a retirada da bala, mas, infelizmente, não sobreviveu. Valdemar chegou ao hospital em estado grave e, apesar dos esforços dos médicos, não resistiu aos ferimentos.

