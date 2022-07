Morre idoso espancado em show do Fábio Jr

Apoie o 247

247 - Neste sábado (30), um homem de 63 anos morreu após ser espancado durante um show de Fábio Jr em Sorocaba, no interior de São Paulo. Após as agressões, Antônio Carlos Juliano foi encaminhado para UPH da Zona Leste, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo o boletim de ocorrência do caso, os policiais foram acionados às 1h44 da manhã para atendimento a um relato de agressão. A reportagem é do portal Na Telinha.

Ao chegar no local, no Clube de Campo de Sorocaba, os oficiais constaram que o suspeito da violência foi Leandro Luiz Manrique, que também estava ferido. Em nota enviada à imprensa, o Clube de Campo comentou sobre o ocorrido em suas dependências.

"Nos solidarizamos com a família da vítima e informamos que daremos o apoio necessário, inclusive às autoridades. Reiteramos que a UTI Móvel contratada para o evento, assim como profissionais da saúde, agiram prontamente para socorrer a vítima", dizia a nota.

"O efetivo de seguranças também estava no local e agiu assim que percebida a movimentação. Eles identificaram o agressor, que foi encaminhado por policiais militares à delegacia para que fossem tomadas as devidas providências legais", completou o estabelecimento.

O NaTelinha entrou em contato com a assessoria de imprensa do cantor, mas não obteve resposta sobre o caso até o momento.

