Morre menina de 12 anos após ser baleada no dia das eleições 2022

247 - Morreu a menina de 12 anos que estava em uma garagem e foi baleada horas após o fim das eleições presidenciais, no último domingo (30), no bairro Nova Cintra, na Região Oeste de Belo Horizonte (MG). As informações foram publicadas nesta quinta-feira (3) pelo portal G1.

O suspeito Ruan Nilton da Luz disse aos militares que passou o dia todo bebendo e, após o término das eleições, foi em 'busca de traficantes' que, segundo ele, teriam o costume de ficar em um beco da região. Ele foi preso.

O homem afirmou que viu as pessoas na rua e atirou aleatoriamente. No mesmo dia, Pedro Henrique Dias Soares, de 28 anos, morreu no hospital após ser atingido por tiros.

Duas mulheres, uma de 47 e outra de 40 anos, foram atingidas e encaminhadas para uma Unidade de Pronto Atendimento, a UPA Oeste.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) disse que, junto com o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, providencia a remoção do corpo da vítima para o Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette.

A PCMG informou que a conclusão depende da elaboração e finalização dos laudos.

