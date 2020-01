Morre morador de rua que foi incendiado em São Paulo

O morador de rua que incendiado no bairro da Mooca, em São Paulo, faleceu. Ele teve 70% do corpo queimado. Autoridades já acharam possíveis provas do crime edit

247 - A rádio CBN informou que o morador de rua que incendiado no bairro da Mooca, em São Paulo, faleceu. Ele teve 70% do corpo queimado.

De acordo com CBN, as autoridades já acharam possíveis provas do crime: ‘A polícia tenta localizar câmeras de segurança na região para identificar responsável pelo crime. As equipes já encontraram um recipiente que pode ter sido utilizado no ataque.’

Entenda:

Um morador de rua, de 39 anos, ssofreu queimaduras enquanto dormia na madrugada deste domingo, 5, na Rua Celso de Azevedo de Marques, na Mooca, zona leste de São Paulo. Após o ataque, ele informou não saber como sofreu as queimaduras, já que o incêndio foi iniciado quando ele estava dormindo.