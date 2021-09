Morre o ex-deputado estadual Carlos Neder

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Morreu neste sábado (25) o ex-deputado estadual Carlos Neder (PT), anunciou o ex-ministro Fernando Haddad durante encontro com movimentos periféricos de São Paulo, em evento que contou com a presença do ex-presidente Lula e a presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann.

"Perdemos um grande amigo, uma pessoa que dedicou toda sua vida à medicina, a ajudar o próximo a construir o SUS", disse Haddad em fala emocionada.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE