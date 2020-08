Mortalidade por Covid-19 em SP é 60% maior entre negros que entre brancos, diz estudo

247 - Um estudo realizado na cidade de São Paulo pelo Instituto Pólis indica que a taxa de mortalidade por Covid-19 entre a população é cerca de 60% maior do que a registrada entre os brancos que residem na capital. A informação é da colunista Mônica Bergamo no jornal Folha de S. Paulo.

Entre os meses de março e julho ocorreram 157 mortes de pessoas brancas para cada 100 mil habitantes, contra 250 mortes de pessoas negras para cada 100 mil habitantes.

No mesmo período considerado ocorreram 85 mortes de mulheres brancas para cada 100 mil habitantes, contra 140 mortes de mulheres negras para cada 100 mil habitantes, acrescenta a reportagem.

“Esta comparação reforça a análise de que a cor tem grande peso quando se trata de acesso à saúde no município. A evolução do número de vítimas entre os grupos também reflete como a pandemia impacta mais a população negra”, afirma o estudo do instituto Pólis.

