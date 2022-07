Morte de PM indica ação de vingança que deixou mortos no Complexo do Alemão

Com base na cronologia da operação policial na zona norte do Rio, policiais fizeram uma vingança pela morte do cabo da PM Bruno de Paula Costa edit

Apoie o 247

ICL

247 - As 17 mortes que aconteceram nessa quinta-feira (21) no Complexo do Alemão, zona norte da cidade do Rio de Janeiro (RJ) foram consequência de uma vingança de policiais pela morte do cabo da Polícia Militar (PM) Bruno de Paula Costa. Dezenove pessoas morreram, contando com o assassinato do policial e a confirmação do assassinato de uma mulher - Letícia Marinho Sales.

De acordo com informações publicadas nesta quinta-feira (21) pelo portal Uol, o policial chegou ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, às 6h. Uma hora depois, o ativista Raull Santiago, do Coletivo Papo Reto, relatou que policiais começaram a invadir casas de moradores para utilizarem como plataforma de tiros.

Por volta das 10h, com as notícias sobre o número de mortos desconhecidas, dezenas de mototaxistas protestaram nos acessos ao Complexo do Alemão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em nota, a PM disse que policiais foram atacados em vários pontos do Complexo do Alemão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE