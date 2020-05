Mortes por coronavírus dobram após 15 dias nas favelas do Rio

247 - O número de vítimas fatais do novo coronavírus nas favelas chegou a 254 na última sexta-feira (29) e registrou um aumento de 97% em relação ao último dia 14. Os dados foram levantados por líderes comunitários em 13 favelas da cidade do Rio de Janeiro. A informação é do jornal O Globo.

A manicure Fabiola Mariano, de 35 anos, moradora da Rocinha, conta como a Covid-19 abalou sua família. Ela já perdeu dois tios e um primo, em menos de dois meses, para a doença. Na região onde ela mora, já foram registrados 206 casos da doença e 55 mortes, segundo os dados oficiais.

Para especialistas, a quantidade de vítimas pode ser cinco vezes maior, já que a subnotificação é alta.

