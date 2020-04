Mortes por coronavírus no estado de SP aumentam 81,7% em uma semana

Pelo segundo dia consecutivo, o estado teve pico de internações de pessoas diagnosticadas com Covid-19. Foram 2,2 mil pacientes ajudados em hospitais edit

247 - O número de mortes provocadas pelo coronavírus aumentou 81,7% no estado de São Paulo na última semana. Nesta quarta (15), SP registra pelo menos 778 óbitos pela doença, 83 a mais desde terça (14). Até a quarta-feira passada (8), eram 428 vítimas fatais.

Pelo segundo dia consecutivo, o estado teve pico de internações de pessoas diagnosticadas com Covid-19. Foram 2,2 mil pacientes ajudados em hospitais. No total, são 1.132 em leitos de UTI e 1.200 em enfermarias.

O estado já tem 199 cidades com pelo menos um caso confirmado de Covid-19, e 78 municípios com no mínimo uma morte registrada. A unidade federativa tem 645 cidades.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.