Mortes por Covid-19 podem aumentar 71% em SP por relaxamento da quarentena

247 - O número de mortes por Covid-19 no estado de São Paulo poderá ser 71% maior devido ao relaxamento da quarentena, estima um grupo de pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) e da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Segundo os cálculos do grupo, haveria mais 5.500 mil mortes em São Paulo até a primeira semana de julho se não houvesse relaxamento da quarentena.

Com a reabertura gradual do comércio e as outras medidas de flexibilização, haveria, além das 5.500, mais 10.300 mortes até a primeira semana de julho, por causa do aumento da velocidade da propagação do vírus.

O total de mortes notificadas no estado alcançaria, assim, 24.900, dizem os pesquisadores. É uma diferença de 71% sobre os 14.600 óbitos que eles preveem que ocorreriam até o início de julho sem a reabertura, informa o jornalista Ricardo Balthazar na Folha de S.Paulo.



