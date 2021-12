Mosteiro de São Bento de São Paulo está sob intervenção do Vaticano após acusações de assédio sexual feitas por jovens

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O superior do Mosteiro de São Bento de São Paulo, Mathias Tolentino Braga, que ocupava o cargo de abade, foi destituído do cargo no dia 19 de abril de 2021, após uma uma visita apostólica e desde então um dos maiores símbolos do catolicismo da capital paulista está sob intervenção do Vaticano.

A razão da intervenção é uma série de denúncias de assédio e abuso sexual contra jovens, humilhações e perseguiçõe. As primeiras denúncias foram feitas em 2019 e os crimes estão sob investigação do Ministério Público, que determinou o prosseguimento de uma ação penal aberta contra quatro religiosos.O caso foi destaque na edição deste domingo (5) do Fantástico .

Um dos jovens vítimas dos religiosos do mosteiro conta que os abusos começaram quando ele tinha apenas 16 anos e o sonho de ser monge. O primeiro a assediá-lo foi Rafael Bartoletti, que no mosteiro é chamado pelo seu nome religioso, Irmão Hugo: “Ele veio na minha direção e começou a me forçar pra baixo para um ato de sexo oral. Eu tirei a mão dele, aí eu fiquei um pouco nervoso, falei pra ele que queria sair de lá, queria voltar pra onde estavam os outros meninos, e ele foi e falou: “calma”. Abriu a porta, e me levou de volta”.

PUBLICIDADE

Outro rapaz trabalhava como alfaiate no mosteiro quando foi vítima dos religiosos, aos 17 anos. À polícia, o jovem entregou uma série de mensagens trocadas com Rafael Bartoletti.

Em reportagem do Intercept , de setembro último, relata-se as investidas do monge João Baptista, responsável pela biblioteca Um dos jovens denunciantes relata que quando o questionava sobre o comportamento inadequado, ele afirmava que o errado era não satisfazer as próprias vontades carnais: “Na biblioteca, ele tinha a mania de fazer brincadeiras [de cunho sexual]. Quando chegava, sempre me dava um tapinha [na bunda] ou então me abraçava por trás, essas coisas”. Segundo o jovem, o monge também se comportava dessa forma com outros jovens da faculdade.

PUBLICIDADE

Em nota ao Fantástico, o Mosteiro de São Bento manifestou repúdio e intolerância “a eventuais desvios de conduta de quaisquer de seus membros”. Informou também que os denunciados foram afastados e respondem não só perante a lei civil, mas também à Justiça eclesiástica.

Inscreva-se no canal de cortes do 247 e assista:

PUBLICIDADE