Mostra censurada em Juiz de Fora por conter foto de Lula é liberada

Por Denise Assis, para o Jornalistas pela Democracia

A prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT), amanheceu animada: “vitória da liberdade de expressão! Bom dia, pessoal! Iniciamos essa quinta-feira comemorando a decisão, proferida pelo desembargador Maurício Soares, pela manutenção da exposição 'Democracia em Disputa'", postou, feliz, em seu Twitter. A prefeita se referia ao episódio do dia 22 deste mês, em que o juiz Marcelo Alexandre do Valle Thomaz, da 1ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias Municipais da Comarca de Juiz de Fora, emitiu liminar, proibindo a exposição, em cartaz no Espaço Mascarenhas, - Centro Cultural da cidade.

A mostra trata do registro fotográfico de momentos chave da democracia brasileira, da década de 1940 até hoje.

Importante destacar que a iniciativa da montagem não foi da prefeitura, e ocorre em função da cidade sediar o Encontro Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). A produção das fotos é do Instituto da Democracia e pela Democratização da Comunicação (IDDC), hoje presidido pelo professor Leonardo Avritzer (UFMG). A instalação foi financiada por Capes, CNPq e Fapemig.

Por conta de uma foto em específico, a da passagem da faixa presidencial de FHC para Lula, a exposição vem sendo alvo dos “bolsonaristas”, que acusam ser "propaganda comunista financiada por uma prefeitura do PT".

Na opinião de Margarida, a liminar concedida no dia 22, “para nosso escândalo, chamou as fotos de ‘peças publicitárias’ e proibiu a instalação por ocorrer na fachada de um prédio tombado. Ora, em plena pandemia, só poderíamos organizar uma instalação se ela fosse externa”, reagiu.

“De nossa parte, é importante pontuar que a instalação dos painéis ocorreu sem danos à fachada. De outro modo, tal prédio costuma receber decorações diversas (a de Natal, por exemplo), sem que isso tenha sido questionado anteriormente. Desse modo, fica claro que há uma intenção de censura nessa liminar”, disse a prefeita, na ocasião. Agora, a exposição pode, enfim, continuar em cartaz.

