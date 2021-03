Motoboy é espancado ao se perder e usar portaria social de condomínio no RJ (vídeo)

A Polícia Civil do Rio investiga um caso de agressão a um motoboy, ocorrido no interior de um condomínio na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro edit

247 - A Polícia Civil do Rio investiga um caso de agressão a um motoboy, ocorrido no interior de um condomínio na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, na noite de segunda-feira (29). Um vídeo compartilhado na internet, mostra o entregador Marcus Vinícius Corrêa, de 31 anos, no chão, imobilizado por um porteiro do edifício. O motoboy relata ue a confusão começou após ele se perder no prédio e tentar sair pela portaria social. A reportagem é do portal UOL.

"O cara não quer me soltar não. Tô imobilizado aqui e o cara nem policial é. Olha a cara dele, porteiro. Nem policial é. Você não pode me imobilizar, parceiro. Me agrediram, quatro porteiros e um policial morador, vieram me agredir. Os quatro juntaram em mim. Olha como está a situação, o que motoboy passa no Rio de Janeiro".

A reportagem acrescenta que outro funcionário, que também aparece nas imagens, ameaça quebrar o celular do motoboy. "Vou quebrar seu telefone, eu quebro, eu quebro", diz um dos porteiros no vídeo que Marcus gravou pedindo ajuda.

