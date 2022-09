Motociata de Bolsonaro no Rio é saudada com "L" de Lula e vaias

Jair Bolsonaro decidiu fazer uma motociata até a praia de Copacabana e foi recebido com protestos pelo populares edit

Apoie o 247

ICL

247 - Ao chegar ao Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro decidiu fazer uma motociata até a praia de Copacabana, na zona sul, onde acontecem apresentações militares em homenagem ao Bicentenário da Independência do país.

Ele começou o trajeto, no entanto, em carro aberto, acompanhado do empresário Luciano Hang, fazendo acenos a apoiadores. Depois decidiu mudar o trajeto e fazer com moto e sem capacete, como de costume.

Durante o trajeto ele foi alvo de protestos. Segundo reportagem do UOL, na altura da avenida Oswaldo Cruz, no Flamengo, Bolsoanro decisu

Uma das imagens que viralizou nas redes, mostra jovens no transporte público vaiando a motociata.

Na passagem de um dos carros de som do ato bolsonarista, o público cantava "ole, ole, ole olá, Lula , Lula".

Bolsonaro foi do Aterro a Copacabana de moto. O trajeto foi marcado principalmente por apoiadores nas ruas, claro. Mas quem era contrário ao presidente protestou dos ônibus e das janelas.



No UOL: https://t.co/BjXDKZdc57 pic.twitter.com/pFunJQ4C3c — Lola Ferreira (@lolaferreira) September 7, 2022





URGENTE: recepção calorosa para Bolsonaro em Copacabana. pic.twitter.com/bkZSQWi7LQ September 7, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:





O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.