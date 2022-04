Motorista bêbada mata ciclista: “estourei a cabeça dela porque passou na frente” (vídeo)

Perguntada sobre ter consciência do que fez, Adriana Felisberto Pereira, de 33 anos, completamente embriagada, dá resposta fria. Ela pagou fiança e foi solta edit

Revista Fórum - Não bastasse a notícia da trágica morte por atropelamento da ciclista Luísa Lopes, de 24 anos, na noite de sexta-feira (15), após Adriana Felisberto Pereira, de 33 anos, completamente bêbada acertá-la na Avenida Dante Michelini, em Vitória (ES), surge agora um vídeo em que a motorista embriagada diz friamente que “tem consciência do que fez” e que “estourou a cabeça dela (de Luísa) porque ela passou na sua frente”.

Pessoas que passavam pelo local, indignadas com o absurdo episódio de imprudência, perguntam a Adriana se ela tem consciência do que fez. Ela diz que tem e que está preocupada com o veículo, porque precisa dele para trabalhar.

"Eu tenho (consciência do que acabou de provocar). Quero meu carro pra trabalhar e olha como meu carro está", responde despreocupada a condutora irresponsável que assassinou a jovem ciclista.

Assista ao vídeo:

Morte de ciclista em Vitória: vídeo mostra motorista logo após acidente [ https://t.co/whrPn7lTA9 ]



Vídeo gravado após acidente que matou a ciclista Luísa Lopes, 24 anos, na sexta-feira (15), em Vitória, mostra a motorista Adriana Felizardo, 33, negandos-se a fazer o bafômetro pic.twitter.com/Z6p7LDaOes

