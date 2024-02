Motorista de aplicativo acusa pai do deputado bolsonarista Carlos Jordy de assédio sexual

Apoie o 247

247 - Uma motorista de aplicativo acusou Carlos Roberto Coelho de Mattos, de 73 anos, pai do deputado federal e líder da oposição, Carlos Jordy (PL-RJ), de assédio sexual durante uma corrida no Rio de Janeiro. Segundo a CNN Brasil, a motorista, de 46 anos, afirmou em seu depoimento à polícia, que Mattos teria tocado em seus seios durante o trajeto.

De acordo com a reportagem, a motorista teria ido buscar o passageiro em Niterói para levá-lo até Botafogo, na zona sul da capital fluminense. A viagem teria transcorrido normalmente até que, ao chegarem ao bairro de destino, Mattos teria tocado em seus seios. Com isso, ela teria solicitado que o passageiro descesse do veículo. Populares que teriam presenciado o assédio acionaram a Polícia Militar e ambos foram levados à delegacia.

Na delegacia de Botafogo, tanto a motorista quanto o idoso foram ouvidos sobre o caso. A reportagem ressalta que o pai do parlamentar “disse que só iria prestar depoimento com o advogado e, após ser ouvido, foi liberado”. O delegado responsável pelo caso, Alan Luxardo, afirmou que até o momento não existem elementos suficientes para embasar uma prisão, havendo apenas indícios do alegado abuso. Os investigadores estão em busca de testemunhas e mais informações para esclarecer os fatos.

Ainda conforme a reportagem, o advogado Renato Gomes dos Santos negou, por meio de nota, as acusações feitas pela motorista, atribuindo-as a motivos políticos. Segundo ele, Mattos e a motorista mantiveram um diálogo amistoso durante o trajeto. Em um determinado momento, porém, Mattos “teria feito um comentário que teria demonstrado um posicionamento político divergente do da moça, o que, segundo ele, teria causado a discussão”.

