Motorista de aplicativo que levava Rodrigo Mussi foi imprudente e cumpria excesso de jornada, diz polícia

247 - A Polícia Civil de São Paulo concluiu o inquérito que o motorista de aplicativo Kaique Reis, de 24 anos, foi imprudente. O delegado Júlio César dos Santos Geraldo fez referência ao acidente de trânsito envolvendo o ex-BBB Rodrigo Mussi. As investigações também apontaram excesso de jornada de trabalho não fiscalizada pelo aplicativo de transporte individual. O motorista cumpriu por vários dias longas jornadas de trabalho.

A polícia informou que Kaique não foi indiciado porque lesão corporal culposa (quando não há intenção de matar) é considerado um crime de menor potencial ofensivo.

O motorista disse ter cochilado ao volante antes de colidir com o caminhão, na Marginal Pinheiros, entre as pontes Cidade Universitária e Eusébio Matoso, na região do Butantã.

O ex-BBB teve alta no dia 28 de abril após quase um mês de internação no Hospital das Clínicas. Ele seguirá o tratamento de reabilitação intensiva em uma clínica ligada ao HC.

