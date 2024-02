Motorista bêbado atropela 27 pessoas em bloco de Carnaval em MG

Apoie o 247

247 - Um trágico incidente marcou a celebração do Carnaval em São Gonçalo do Rio Abaixo, município localizado a 89 km de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (9). Um motorista, conduzindo um veículo Palio, perdeu o controle na Avenida Central, no bairro Fonte do Mato, e atropelou 27 foliões que participavam do bloco Makako Loko, integrante da programação oficial da Prefeitura.

Segundo informações da polícia local, o motorista, um homem de 44 anos cujo nome não foi divulgado, também ficou ferido no acidente. Três vítimas do atropelamento sofreram ferimentos graves, sendo que duas delas foram encaminhadas para um hospital em Belo Horizonte, conforme relatado pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com reportagem do jornal Folha de S. Paulo, o condutor do veículo foi detido pelas autoridades, que confirmaram sua embriaguez por meio do teste do bafômetro. Ele recebeu atendimento médico sob escolta policial e está à disposição da justiça.

Em comunicado divulgado neste sábado (10), a prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo expressou seu pesar pelo ocorrido. Além disso, foi anunciado que a programação de carnaval será mantida sem alterações até terça-feira (13).

